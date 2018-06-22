В кабинете судьи Октябрьского суда Мариуполя обнаружили микрофон и
видеокамеру, которая была направлена на его компьютер, сообщается
на сайте Высшего совета правосудия. Сотрудники СБУ нашли приборы
для прослушивания в кабинетах трех судей Фото: ssu.gov.ua (архив)
Судья Октябрьского суда сообщила, что 14 июня сотрудник СБУ
предупредил ее о возможном прослушивании рабочего кабинета и
попросил разрешения его осмотреть. Судья дала согласие на осмотр и
при осмотре кабинета обнаружила в одном из квадратов под подвесным
потолком приклеенные скотчем микрофон и видеокамеру, которая
была направлена на ее компьютер.Прибывшие сотрудники СБУ нашли
приборы прослушивания еще в двух кабинетах судей. Провода от
шпионской аппаратуры вели в кабинет главы Октябрьского суда, где
находилось устройство для приема и передачи данных.Сотрудники СБУ
нашли 4 блока питания, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор
с жестким диском и радиопередатчик. Все приборы были соединены
между собой.В связи с инцидентом открыли уголовное дело по ч.1
ст.359 УК Украины (незаконное использование специальных технических
средств негласного получения информации).В апреле 2018
года следственно-оперативная группа обнаружила аппаратуру для
подслушивания в кабинете председателя Ужгородского горрайонного
суда Закарпатской области Виктора Данко.
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