В кабинете судьи Октябрьского суда Мариуполя обнаружили микрофон и видеокамеру, которая была направлена на его компьютер, сообщается на сайте Высшего совета правосудия. Сотрудники СБУ нашли приборы для прослушивания в кабинетах трех судей Фото: ssu.gov.ua (архив) Судья Октябрьского суда сообщила, что 14 июня сотрудник СБУ предупредил ее о возможном прослушивании рабочего кабинета и попросил разрешения его осмотреть. Судья дала согласие на осмотр и при осмотре кабинета обнаружила в одном из квадратов под подвесным потолком приклеенные скотчем микрофон и видеокамеру, которая была направлена на ее компьютер.Прибывшие сотрудники СБУ нашли приборы прослушивания еще в двух кабинетах судей. Провода от шпионской аппаратуры вели в кабинет главы Октябрьского суда, где находилось устройство для приема и передачи данных.Сотрудники СБУ нашли 4 блока питания, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор с жестким диском и радиопередатчик. Все приборы были соединены между собой.В связи с инцидентом открыли уголовное дело по ч.1 ст.359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).В апреле 2018 года следственно-оперативная группа обнаружила аппаратуру для подслушивания в кабинете председателя Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области Виктора Данко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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