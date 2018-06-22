Лидеру фракции Радикальной партии Олегу Ляшко, который обвиняет нардепов в кнопкодавстве, напомнили о своих нарушениях во время голосований.

Об этом сообщает движение "Чесно"

"Оцените уровень популизма и "радикального" цинизма. Лидер РПЛ вчера с трибуны Верховной Рады выступил против "свиней-кнопкодавов" в парламенте. Мы хотим напомнить, что именно стал 100-м кнопкодавом в Верховной Раде VIII созыва", - заявляют активисты.

В доказательство они показали голосование 9 ноября 2017 года. Тогда Ляшко и члены его фракции голосовали за своих отсутствующих коллег, а затем главный "радикал" признается на камеру, что ему стыдно и он больше так не будет, передает со ссылкой на .

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за нарушение этой нормы.

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