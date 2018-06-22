Город Калининград принимал поединок второго тура квартета Е национальных футбольных команд Сербии и Швейцарии, передает

Вбрасывания из аута сербами на чужой половине завершилось мягкой верховой подачей Тадича и точным выстрелом головой от Митровича (5 минута). Долгое время сербы предшествовали в счете, пока не наступила 52 минута. Тогда Джака нанес точный удар из-за пределов штрафной в нижний угол ворот.

Потеря концентрации на последней основной минуте встречи привела к пропущенному голу сербами. Шакири вышел практически один на один с вратарем и положил мяч под дальнюю штангу — 2:1.

Добавим, что Швейцария догнала Бразилию в квартете Е — по 4 очка. Сербия отстает на один балл. Коста-Рика без набранных пунктов.

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