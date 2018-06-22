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Допрос экс-охранника Януковича пошатнул позиции защиты - журналист Ромалийская
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22.06.2018 23:28
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Судья в процессе по делу о госизмене бывшего президента Украины
Виктора Януковича обратил внимание, что его письмо президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой о вводе войск охрана отправила почтой 1
марта 2014 года, но уже в тот самый день о нем упоминал посол
России в ООН Виталий Чуркин. Об этом пишет журналист Ирина
Ромалийская. Судя по показаниям свидетеля защиты, в России знали о
содержании "письма Януковича" еще до того, как оно дошло Фото: ЕРА
По ее мнению, рассказ Бернацкого об отправке письма Януковича
президенту России Владимиру Путину с просьбой об "использовании
вооруженных сил РФ" в Украине "сильно пошатнул позицию защиты".22
июня Бернацкий сказал суду, что письмо было отправлено из
Ростова-на-Дону 1 марта 2014 года около 13.00 по московскому
времени (12.00 по Киеву).Но судья Владислав Девятко обратил
внимание свидетеля и присутствующих, что в тот же день, примерно в
23.00 по Киеву, постоянный представитель России в ООН Виталий
Чуркин на закрытом заседании Совета Безопасности упоминал об
обращении Януковича."Каким образом уважаемый господин Чуркин мог
знать про ваше письмо, если оно было лишь на пути в Москву?" –
спросил судья, на что Бернацкий не смог дать ответ."Девятко в
очередной раз восхитил меня своим знанием дела и цепким умом", –
написала Ромалийская.Вместе с тем, у защиты есть возможность
парировать несоответствие, отметила она. Чуркин, судя по
стенограмме заседания Совбеза, сказал, что Янукович поддержал
обращение "главы Крыма" Сергея Аксенова к Путину о вводе
войск."Думаю, позиция защиты будет заключаться в том, что фраза
"это обращение поддержал и Виктор Янукович" не означает, что Виктор
Янукович написал соответствующее письмо", – полагает Ромалийская.В
Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного
кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).18 января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко
сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН
фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину
войска РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от
Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и
Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с
просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о
существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также
упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент
РФ Владимир Путин.Сам скорый экс-президент заявлял,
что обращался к Путину с просьбой провести консультации в
соответствии с Договором о дружбе между Россией и Украиной и
рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской
миротворческой миссии.
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