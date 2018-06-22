В мае этого года на сайте Киевской городской государственной администрации появилось предложение переименовать столичный проспект космонавта Комарова в честь умершего год назад епископа Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Инициативная группа "Первого декабря" поддержала предложение столичных властей. Гузар умер после тяжелой болезни 31 мая 2017 года в возрасте 84 лет Фото: ugcc.ua ."Он относится к тем национальным гигантам, которые возникают над границами и объединяют нас в большой украинский народ", – говорится в обращении.В мае этого года на сайте Киевской городской государственной администрации появилось предложение переименовать столичный проспект космонавта Комарова в честь Любомира Гузара."Просим всех жителей Киева проголосовать в пользу этой инициативы и присоединиться к нашему призыву... Любомир Гузар – это символ единства и нашей духовной и национальной защиты от чужой ненависти и собственного уныния", – говорится в обращении.Гузар родился во Львове 26 февраля 1933 года. В 1944 году его семья переехала в Австрию, затем поселилась в США, где он прожил 20 лет.В 1969 году Гузар переехал в Рим и прожил там почти 25 лет. В Риме он защитил диссертацию, девять лет преподавал в Папском миссионерском университете "Урбаниана".В 1993 году Гузар вернулся в Украину. На чрезвычайном Синоде епископов УГКЦ в 2001 году был избран ее главой. Он возглавлял УГКЦ до 2011 года.Гузар умер после тяжелой болезни 31 мая 2017 года в возрасте 84 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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