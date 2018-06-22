В мае этого года на сайте Киевской городской государственной
администрации появилось предложение переименовать столичный
проспект космонавта Комарова в честь умершего год назад епископа
Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Инициативная
группа "Первого декабря" поддержала предложение столичных властей.
Гузар умер после тяжелой болезни 31 мая 2017 года в возрасте 84 лет
Фото: ugcc.ua ."Он относится к тем национальным гигантам, которые
возникают над границами и объединяют нас в большой украинский
народ", – говорится в обращении.В мае этого года на сайте Киевской
городской государственной администрации появилось предложение
переименовать столичный проспект космонавта Комарова в честь
Любомира Гузара."Просим всех жителей Киева проголосовать в пользу
этой инициативы и присоединиться к нашему призыву... Любомир Гузар
– это символ единства и нашей духовной и национальной защиты от
чужой ненависти и собственного уныния", – говорится в
обращении.Гузар родился во Львове 26 февраля 1933 года. В 1944 году
его семья переехала в Австрию, затем поселилась в США, где он
прожил 20 лет.В 1969 году Гузар переехал в Рим и прожил там почти
25 лет. В Риме он защитил диссертацию, девять лет преподавал в
Папском миссионерском университете "Урбаниана".В 1993 году Гузар
вернулся в Украину. На чрезвычайном Синоде епископов УГКЦ в 2001
году был избран ее главой. Он возглавлял УГКЦ до 2011 года.Гузар
умер после тяжелой болезни 31 мая 2017 года в возрасте 84
лет.
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