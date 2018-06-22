Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подписать приказ, которым будет ликвидирован департамент специальных расследований Генпрокуратуры, занимающийся делами Майдана времен революции Достоинства. Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

"У нас совсем плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, действительно ликвидирующий департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана. Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников об увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации департамента Горбатюка даже не пригласили", – заявил Найем.

По его данным, ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей.

"Отдел процессуальных руководителей департамента Горбатюка будет присоединен к общему департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу, на данный момент неизвестно", – отметил нардеп.

Найем добавил, что пока не имеет информации, которая может опровергнуть полученные сведения.

"Не голосуй за то, в чем не разбираешься, чтобы потом не писать о том, в чем не разбираешься" - такими словами прокомментировал сообщение нардепа сам Луценко. Никакой другой информации генпрокурор не привел.

Напомним, ГПУ вручила повестку Бубенчику, который сознался в стрельбе по милиции во время Евромайдана. До этого в его доме на улице Солнечной во Львове следователи Генпрокуратуры с помощью оперативных сотрудников СБУ провели обыск.

Бубенчик заявил, что утром того дня, когда произошел расстрел Майдана, он из автомата застрелил в затылок как минимум двух офицеров и ранил в ногу еще нескольких силовиков.

В ГПУ заявили, что признавшийся в убийстве силовиков майдановец не может быть задержан, так как согласно решению Верховной Рады, все лица, причастные к каким-либо преступлениям против правоохранителей на Майдане, попадают под амнистию.

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