Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось в агентство Bloomberg с требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украины на инфографике. Журналистов украинские дипломаты призвали “прекратить играть в агрессивные игры России”, передает со ссылкой на Twitter украинского посольства в США.

Инфографика агентства Bloomberg была посвящена выборам в странах с развивающейся экономикой. На карте в том числе были Украина (закрашенная в желтый цвет) и Россия (темно-серая). Полуостров Крым журналисты Bloomberg раскрасили в светло-серый, не обозначив его принадлежность к какой-либо из двух стран.

Украинские дипломаты обратили на это внимание, потребовав от Bloomberg изменить карту. “Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины”, — говорится в сообщении посольства.

Как сообщал британская газета The Times извинилась за то, что отнесла территорию оккупированного Крыма в состав Российской Федерации.

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