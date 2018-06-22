Приватбанк не будет единственной структурой, которая после вступления в силу принятого вчера закона о валюте (№8152) восстановит людям возможность — в системе интернет-банкинга. Соответствующий сервис готовы запустить едва ли не все его коллеги, передает со ссылкой на .

«Практически все банки могут предоставлять услугу покупки-продажи валюты для физлиц уже сегодня, вопрос только в том, насколько это будет удобно клиентам. Учитывая ограничения по сумме операций, безналичная покупка валюты физлицами, вероятнее только, будет просто вытеснять наличные операции», — цитирует начальника отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банк Юрия Крохмаля.

Сейчас без паспорта украинец может накупить валюты не более чем на 150 тыс. грн, а по большей сумме требуется документ. Банки наверняка снимут это ограничение под безналичные покупки — ведь человек предъявлял паспорт во время открытия счета и прошел финансовый мониторинг. Единственное, что может остановить финансистов — это регулятор. Если почувствует угрозу со стороны населения — как крупного валютного покупателя, способного раскачать котировки межбанка, — он может очень быстро ввести лимиты на безналичные приобретения людей. Вероятность их появления довольно высока.

Инвестиционщики уже видят риски в этом сервисе на макроэкономическом уровне.

«В Украине «покупать безналичный доллар» будет означать толчок к кредитным отношениям (эмиссию валюты контролирует США) или, другими словами, толчок к созданию обязательств, номинированных в американской валюте. Ведь могут предприниматься попытки перейти во вторые кредитные отношения — между двумя и более субъектами (будь то резидент или нерезидент): когда тот, кто купил безналичный доллар, захочет его обналичить. И вот если они обернутся неудачей (дефолтом), тогда все это может запустить финансовый кризис», — отметил руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

Кстати, банки задумываются о безналичном обмене не только по доллару, но и по другим валютам, потому нацбанковцы будут взвешивать риски и по ним.

«В первую очередь услуга распространится на наиболее популярные валюты — доллар и евро, вероятно, еще на польский злотый в западных регионах и на российский рубль в восточных», — рассказал директор казначейства Банка Кредит Олег Куринной.

Либералы-диктаторы

Главный вопрос — смогут ли активные валютные покупки-продажи людей в интернете обвалить курс гривны? Ведь они часто эмоциональны и не прогнозируемы. Пока банкиры уверенно заявляют, что кризиса здесь не ждут, однако держат в уме полный запас полномочий Нацбанка. Что тот тут же введет новые ограничения и табу, как только межбанк дрогнет.

В новом законе четко выписано право регулятора применять антикризисные меры, если это потребуется. На самом деле вовсю пользовался этим правом и раньше — вводил валютные ограничения своими постановлениями еще со времен руководства центробанком Виктором 20 лет назад. Даже, когда табу открыто противоречили действующему законодательству. Самый яркий пример — это тотальное ограничение на досрочное снятие валютных и гривневых депозитов физлиц в разгар «оранжевой революции» 2004 года, когда люди в панике выметали деньги со счетов. И.о. председателя Нацбанка тогда прекрасно понимал, что решение противоречит Конституции Украины, однако все равно его принял, чтобы спасти банковскую систему от краха. Вкладчики впоследствии затаскали нацбанковских юристов по судам, и оспорили ограничительное постановление. В итоге получили свои деньги. Но стало совершенно бесспорно, что судьи выносили решения против центробанка из-за отсутствия у него соответствующих полномочий.

И скорее только, именно потому регулятор сейчас и решил на законодательном уровне утвердить свои полномочия — выписал их в валютном законе. В случае чего он будет обладать практически безграничными полномочиями в будущем.

При таких условиях он смог спокойно перевести валютный рынок страны на распиаренный принцип — «что не запрещено, то разрешено». И распространять миф о свободном валютном рынке, который таковым точно не будет. Просто будет подчиняться воле и контролироваться одним хозяином — Национальным банком. Ему больше не будет требоваться принятие новых законов по регулированию валютного рынка, не потребуется ничего проводить через Верховную Раду. Сами справятся.

Никакой анархии

Хотя, чтобы его не сочли тираном и деспотом, по возможности будет проявлять искренний либерализм. В вышеупомянутом законе он сделал это еще дважды (кроме разрешения на безналичную валютную покупку-продажу).

«Для физлиц уходят ограничения по суммам перечисления средств за рубеж на собственный счет или для осуществления инвестиций. Нерезиденты уравниваются в правах с резидентами — положительный момент. Поскольку снимается ряд ограничений при трансграничных перечислениях средств», — подчеркнул директор департамента комплаенс Банка Пивденный Владимир Гавлицкий.

Существенно сокращается бумажная волокита при проведении перечислений. Хотя в случае с населением мало что действительно меняется. Поскольку все знают, что совсем немногие украинцы реально получали индивидуальные лицензии Нацбанка на открытие заграничных счетов и вывод средств. В тоже время зарубежные счета открывали довольно активно. Это знали и в , и в правительстве, но не пытались ловить никого за руку. Сейчас зарубежным вкладчикам официально разрешили делать то, что они и так делали нелегально.

Кто конечно оценит поблажки — это нерезиденты, вкладывающие в Украину. Хотя вряд ли дерегуляция центробанка станет решающим фактором при вложениях в нашу страну.

«Притоки-оттоки капитала в страну определяются благоприятностью инвестиционного, регуляторного и фискального климата в сравнении с внешними рынками, а валютное законодательство скорее регулирует уровень их легальности, следовательно переоценивать значение нового закона для динамики потоков капитала не следует», — признал Олег Куринной.

К тому же совершенно бесспорно, что фактическое упрощение процедур работы с валютой для бизнеса будет происходить по мере ужесточения налогового контроля и движения капиталов. Потому и здесь не стоит ожидать тотальной анархии.

«Либерализация валютного рынка заработает в полную силу после перехода Украины на международные стандарты налогового и валютного контроля, в соответствии с требованиями Плана BEPS по противодействию уходу от налогообложения. Реальный позитивный эффект валютной либерализации на приток капитала в Украину будет достигнут при синхронизации действий Нацбанка, Минфина и фискальных органов по снижению налоговой нагрузки, закрытию серых схем «налоговой оптимизации» для бизнеса и граждан и уменьшению теневой составляющей валютного рынка», — резюмировал Куринной.

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