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Акунин опубликовал главу последнего романа о Фандорине
02.01.2018 13:50

Акунин опубликовал главу последнего романа о Фандорине

Акунин опубликовал главу последнего романа о Фандорине

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) опубликовал первую главу последней книги об Эрасте Фандорине. Отрывок он выложил в своем акаунте на .

Новая книга будет называться «Не прощаюсь». «Новогодний дар фандоринским читателям. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал автор.

В октябре 2017 года Акунин сообщил, что закончил последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина». Он должен выйти 8 февраля, в 20-ю годовщину публикации первой книги серии — «Азазель».

Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Произведения цикла в общей сложности были переведены более чем на 30 языков мира. Романы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» экранизированы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 GoldenFILL 19.10.2014 18:31
Автора можно назвать несостоявшейся Вангой. Хрень всякую предсказывал по поверхностям. А вот Путин поставил всех раком, как до совещания со старой Ангелой, так и после. Только по одним рожам, выходящим со свитами, можно было прочитать, что в их головах начинает выпрямляться последняя извилина.<£$%&£ $%& />Ах да! ПЭРЭМОГА!
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