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СБУ провела обыски на Житомирском бронетанковом заводе
22.06.2018 23:51
Следственные действия на бронетанковом заводе в Житомире проходят в рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества, выяснило агентство УНН. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинская спецслужба заинтересовалась деятельностью житомирского военного предприятия Фото: ukroboronprom.com.ua  В спецслужбе не уточнили, о какой сумме растрат идет речь и кто является подозреваемым.Как добавили в СБУ, обыски еще не завершены.В 2015–2016 годах военная прокуратура часто заявляла о растратах госсредств чиновниками Житомирского бронетанкового завода.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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