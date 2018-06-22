Следственные действия на бронетанковом заводе в Житомире проходят в
рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества,
выяснило агентство УНН. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Украинская спецслужба заинтересовалась
деятельностью житомирского военного предприятия Фото:
ukroboronprom.com.ua В спецслужбе не уточнили,
о какой сумме растрат идет речь и кто является
подозреваемым.Как добавили в СБУ, обыски еще
не завершены.В 2015–2016 годах военная прокуратура часто
заявляла о растратах госсредств чиновниками Житомирского
бронетанкового завода.
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