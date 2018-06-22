Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что "партия обязана подставить плечо" своему руководителю по вопросам пенсионной реформы, сообщает РБК со ссылкой на два источника. На закрытом совещании "Единой России" депутатам поручили поддерживать пенсионную реформу Фото: Партия Единая Россия / Facebook "Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег – депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, непременно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы", – процитировали Турчака источники издания.Турчак отметил, что председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать в Госдуме инициативу правительства."Мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев", – предупредил он.Чем грозит членам партии противостояние пенсионной реформе, руководство "Единой России" не уточнило.Секретарь генерального совета добавил, что следующую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, где они должны обеспечить "широкое обсуждение" реформы, выслушать предложения и "сформулировать содержательные предложения для возможных корректировок".Он отметил, что депутатам надо подготовить "содержательную аргументацию", с которой им придется идти к людям.По данным РБК, в заседании принимали участие куратор социального блока правительства, вице-премьер Татьяна Голикова и замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что в окончательной редакции законопроект о повышении пенсионного возраста примут осенью, пишет ТАСС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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