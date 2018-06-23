Четырех участников преступной группировки задержали в . Они занимались вымогательством денег с бизнесменов.

Организатор банды и трое его сообщников оказались гражданами России и уроженцами Северного Кавказа. Двое из них имеют судимости за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей, передает со ссылкой на .

Преступники вымогали деньги у владельца отеля в и коммерсанта из Умани, который организирует проживание хасидов во время ежегодного паломничества на могиле цадика Раби Нахмана. Преступники требовали по $ 35 тыс. у своих жертв.

Участники преступной группировки применяли против бизнесменов физическое насилие и психологическое давление.

Бандитов задержали в во время получения $ 8 тыс. от одного из бизнесменов.

задержала в Киевской области участников преступной группировки, которая специализировалась на похищении людей, "отжиме" бизнеса, имущества и вымогательстве денег.

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