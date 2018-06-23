Персонал брюссельской штаб-квартиры НАТО после работы смотрит матчи чемпионата мира по футболу в России на широком экране прямо в резиденции альянса. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, информирует

“Мы недавно переехали в этот новый дом (штаб-квартиры альянса), где работают более 4 тысяч человек. Площадь этой резиденции превышает два с половиной футбольных поля. И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране”, — сказал он, пошутив также, что “это еще одно из преимуществ членства в НАТО”.

Столтенберг пожелал Шарлю Мишелю победы сборной Бельгии и расстроился, что команда его страны — Норвегии не прошла в финальную часть мундиаля. Впрочем, генсек НАТО отметил, что в чемпионате участвуют 10 государств-членов НАТО, дает одной из стран альянса шанс стать чемпионом.

Как сообщал генсек НАТО сообщил, что инвестиции РФ в ядерное оружие беспокоят Альянс.

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