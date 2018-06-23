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Филарет заявил, что после получения томоса об автокефалии церкви Московского патриархата потеряют право называться украинскими
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23.06.2018 00:07
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Те приходы, которые не захотят присоединяться к Поместной церкви в
случае получения томоса об автокефалии, станут митрополией или
экзархатом Русской православной церкви в Украине, заявил патриарх
Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
Филарет: Не все приходы, священники и епископы присоединятся к
Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет Фото:
cerkva.info "Томос получит Украинская церковь Киевского патриархата
и Украинская автокефальная православная церковь, это будет означать
объединение этих церквей. Московскому патриархату придется решать:
присоединиться к канонической, признанной Вселенским патриархатом и
другими церквями Украинской церкови или нет. Мы предполагаем, что
не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной
церкви. Делать это их заставлять никто не будет. Однако те, кто не
присоединится, не смогут называться Украинской православной
церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской
православной церкви в Украине", – подчеркнул Филарет. 17
апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на
сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению
собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная
Рада поддержала обращение главы государства к вселенскому
патриарху Варфоломею по этому поводу. В
документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви
"станет не только торжеством православия, но и актом глубокой
исторической справедливости". УПЦ Киевского патриархата
и Украинская автокефальная православная церковь призвали
УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по созданию
единой украинской церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных
связей УПЦ МП Николай Данилевич в ответ заявил, что
инициатива завершится "большим пшиком".22 апреля Порошенко
сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению
просьбы Украины.Священный синод Украинской православной церкви
Киевского патриархата в мае обвинил Московский патриархат во
вмешательстве в процесс признания автокефалии украинской
церкви Константинопольским патриархатом.
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