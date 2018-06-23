Те приходы, которые не захотят присоединяться к Поместной церкви в случае получения томоса об автокефалии, станут митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине, заявил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Филарет: Не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет Фото: cerkva.info "Томос получит Украинская церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, это будет означать объединение этих церквей. Московскому патриархату придется решать: присоединиться к канонической, признанной Вселенским патриархатом и другими церквями Украинской церкови или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет. Однако те, кто не присоединится, не смогут называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине", – подчеркнул Филарет. 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к вселенскому патриарху Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь призвали УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по созданию единой украинской церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич в ответ заявил, что инициатива завершится "большим пшиком".22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Священный синод Украинской православной церкви Киевского патриархата в мае обвинил Московский патриархат во вмешательстве в процесс признания автокефалии украинской церкви Константинопольским патриархатом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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