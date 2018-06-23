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В Киеве расстреляли пассажирский микроавтобус. Видео
23.06.2018 00:15
В Киеве вечером 22 июня в районе станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом в Facebook cообщил "Киев Оперативный". Утверждается, что злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы. По предварительной информации, причина инцидента – конфликт из-за нелегальных пассажирских перевозок. Данные о пострадавших не поступали.   | Пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия Скриншот: Киев Оперативный / Facebook видео Видео: Киев Оперативный / Facebook

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