В Киеве вечером 22 июня в районе станции метро "Теремки"
неизвестные расстреляли микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом в
Facebook cообщил "Киев Оперативный". Утверждается, что
злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской
трассы. По предварительной информации, причина инцидента – конфликт
из-за нелегальных пассажирских перевозок. Данные о пострадавших не
поступали. | Пользователи соцсетей опубликовали видео с
места происшествия Скриншот: Киев Оперативный / Facebook видео
Видео:
Киев Оперативный / Facebook
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