Рейтинг президента России Владимира Путина резко упал до уровня 2013 года.

Он снизился с 62% до 54% за период с 10 по 17 июня, передает со ссылкой на .

Рейтинг Путина определяется с помощью ответа на вопрос "Представьте себе, что в следующее воскресенье снова состоятся выборы президента . Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов вы бы проголосовали? ". Сейчас он самый низкий с 2013 года.

Уровень одобрения деятельности Путина также упал. 10 июня он составлял 77%, а 17-го - 72%. показатель определяют с помощью ответа на вопрос "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента?" Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. На снижение рейтинга власти повлиял рост цен на бензин, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. С января по май топливо подорожало на 7,3%.

14 июня российское правительство предложило увеличить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В тот день сборная России разгромила Саудувскую Аравию на матчи Кубка мира. В тот же день российское правительство заявило, что планирует повысить с 18% до 20%. После очередной победы России - над командой Египта 19 июня - власти приняли решение о повышении стоимости коммунальных услуг с 1 июля.

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального объявил о митингах против пенсионной реформы. Они пройдут 1 июля. Их разрешили проводить в семи городах. В Москве не согласовали. Также на митинги собираются выйти государственные профсоюзы. Власть таким образом пытается сделать протесты контролируемыми, считают эксперты.

в ближайшее время использует заключенных в России украинцев, чтобы уменьшить давление на себя и добиться прекращения санкций. Так считает аналитик Украинского института будущего Игар Тишкевич

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