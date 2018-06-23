Спасатели ищут 30-летнего футбольного болельщика Алекса Дину,
который написал, что покончит с собой из-за проигрыша сборной
Аргентины хорватам на чемпионате мира 2018. Болельщики сборной
Аргентины тяжело переживают разгром любимцев Фото: ЕРА Известно,
что 30-летний суперфан аргентинской сборной ушел из дому около
5.00. Сотрудники спасательной службы прочесывают окрестности
реки Миначил, которая протекает неподалеку от дома Дину.21 июня
Аргентина уступила Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа
мирового первенства, что значительно снизило шансы вице-чемпионов
мира 2014 года на выход в 1/8 финала.
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