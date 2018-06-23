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В Индии фан сборной Аргентины написал предсмертное письмо и ушел из дому после поражения любимой команды
23.06.2018 00:23
Спасатели ищут 30-летнего футбольного болельщика Алекса Дину, который написал, что покончит с собой из-за проигрыша сборной Аргентины хорватам на чемпионате мира 2018. Болельщики сборной Аргентины тяжело переживают разгром любимцев Фото: ЕРА Известно, что 30-летний суперфан аргентинской сборной ушел из дому около 5.00. Сотрудники спасательной службы прочесывают окрестности реки Миначил, которая протекает неподалеку от дома Дину.21 июня Аргентина уступила Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа мирового первенства, что значительно снизило шансы вице-чемпионов мира 2014 года на выход в 1/8 финала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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