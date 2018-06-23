|Черговий скандал з Меланією Трамп. Що сталося?
|23.06.2018 00:29
|
У Мережі Меланія відразу піддалася жорсткій критиці за свій вибір, адже напис зв'язали з тим, що Трамп нібито не піклується про дітей, яких розлучають з їх батьками-мігрантами.
Наряд Меланії викликав настільки бурхливу реакцію, що висловитися вирішив сам Дональд. У своєму Twitter президент написав:
«МЕНІ СПРАВДІ ВСЕ ОДНО, А ВАМ?», - текст на куртці Меланії відноситься до фейкових новин ЗМІ. Меланія дізналася, наскільки вони нечесні, і їй дійсно все одно!»
Цікаво, що ж Трамп мав на увазі?
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ані Лорак налякала невдалою пластичною операцією (ФОТО)
Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями