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Черговий скандал з Меланією Трамп. Що сталося?
23.06.2018 00:29
48-річна Меланія Трамп вирушила з офіційним візитом в Техас, щоб відвідати центр, де живуть діти нелегальних мігрантів. І все б нічого, але для свого виходу перша леді вибрала парку Zara за 39 доларів з написом I Really Do not Care, Do U? («Мені правда все одно, а вам?»).

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У Мережі Меланія відразу піддалася жорсткій критиці за свій вибір, адже напис зв'язали з тим, що Трамп нібито не піклується про дітей, яких розлучають з їх батьками-мігрантами.

Наряд Меланії викликав настільки бурхливу реакцію, що висловитися вирішив сам Дональд. У своєму Twitter президент написав:

«МЕНІ СПРАВДІ ВСЕ ОДНО, А ВАМ?», - текст на куртці Меланії відноситься до фейкових новин ЗМІ. Меланія дізналася, наскільки вони нечесні, і їй дійсно все одно!»

Цікаво, що ж Трамп мав на увазі?

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