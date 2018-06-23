Юридическая компания "Авеллум", нанятая президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании "Рошен", заявляет, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применяли никакие меры в отношении компании Asset Partners.

Об этом передает со ссылкой на .

"Передача и дополнительный выпуск акций Asset Partners и другие осуществленные действия проводились по запланированному графику, который был заключен в соответствии с требованиями украинского и иностранного законодательства и согласовано с трастовым управляющим.

Кроме того, еще раз отмечаем, что все иностранные компании, созданные для передачи корпорации Рошен в доверительную собственность ( "слепой" траст), не имели банковских счетов и не проводили и не собирались проводить никаких денежных операций к их передаче в управление Rotschild Trust ".

Основания и использования компании Asset Partners было необходимой составляющей передачи в траст активов Петра Порошенко.

"После принятия Rotschild Trust в управление корпорации Рошен мы получили полномочия для ликвидации Asset Partners, которая будет завершена в наиболее короткие возможные сроки, поскольку свою единственную функцию - а именно передачу активов в доверительную собственность - компания выполнила.

Государственные органы Британских Виргинских островов (в частности, Financial Investigation Agency) не применялись никакие меры по Asset Partners и не обращались к компании, ее директоров или акционеров с запросами о предоставлении дополнительной информации ".

Ранее журналисты "Слидствие.Инфо" сообщили, что за несколько дней до обнародования архива Panama Papers, кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для панамского архива, внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента Asset Partners.

Они вроде отправили несколько писем своим коллегам с Британских Виргинских островов с просьбой внести изменения в документы компании. Наконец, изменения не внесли.

Журналисты заявили, что действия юристов были нацелены на освобождение президента от ответственности за оффшорную компанию.

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