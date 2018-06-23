В ходе визита в США командующий Национальной гвардией Украины Юрий
Аллеров со специальным представителем Государственного департамента
США по вопросам Украины Куртом Волкером говорили о развитии
сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной гвардией
Калифорнии. Встреча прошла в Вашингтоне Фото: ngu.gov.ua Стороны
обсудили ситуацию на востоке Украины, роль Национальной гвардии в
операции Объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными
силами.Аллеров и Волкер также говорили о практике интеграции
добровольческих батальонов в состав Нацгвардии."Еще одной темой
стало развитие сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной
гвардией Калифорнии", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт
в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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