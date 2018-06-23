В ходе визита в США командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером говорили о развитии сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной гвардией Калифорнии. Встреча прошла в Вашингтоне Фото: ngu.gov.ua Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль Национальной гвардии в операции Объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами.Аллеров и Волкер также говорили о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии."Еще одной темой стало развитие сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной гвардией Калифорнии", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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