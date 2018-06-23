Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 11-12 июля могут дать старт переговорам о вступлении Македонии в альянс. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, сообщает

“Можно ожидать, что саммит НАТО озвучит приглашение Македонии начать переговоры о присоединении к НАТО. Впоследствии, если соглашение (об урегулировании конфликта вокруг названия страны) между Афинами и Скопье будет утвержден, мы сможем пригласить страну стать полноправным членом НАТО”, — сказал он.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Как сообщал Столтенберг заявил , что вся штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит матчи ЧМ-2018.

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