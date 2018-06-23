Встреча разделенных Корейской войной родственников пройдет в августе в первый раз за три года. Планируется, что участие в мероприятии примут около 200 человек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке О встречах разъединенных семей лидеры двух Корей говорили в апреле этого года Фото: ЕРА Встречи запланированы на период с 20-го по 26 августа. В них примут участие по 100 человек с каждой стороны.Организацией таких встреч занимается организация Красного Креста.Воссоединение семей – одно из обещаний лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля 2018 года.Первые встречи разлученных родственников состоялись в 1985 году. Последняя была проведена в 2015 году.C 2000 года более 23 тысяч разделенных жителей КНДР и Южной Кореи встретились лично или пообщались по видеосвязи в рамках программы по воссоединению. К марту 2018 года умерли 56% из более чем 131 тысячи южных корейцев, которые подавали заявление на участие в программе, пишет агентство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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