Согласно данным фонда "Общественное мнение", с 10-го по 17 июня поддержка главы Кремля Владимира Путина снизилась с 62% до 54% и находится на самом низком уровне с 2013 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В 2005 году Путин обещал, что при его правлении пенсионный возраст подниматься не будет Фото: EPA Социологи опросили 3 тыс. респондентов в 207 городах РФ и выяснили, что с 10-го по 17 июня поддержка главы Кремля снизилась с 62% до 54% и находится на самом низком уровне с 2013 года. Инфографика: fom.ru В этот же период упал показатель "безусловного доверия" Путину – с 38% до 30%. Инфографика: fom.ru Доля опрошенных, которые стали меньше доверять президенту, выросла с 23% до 33%. Инфографика: fom.ru Возраст выхода на пенсию в России не изменялся со времен СССР и составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55. В 2005 году Путин заверял россиян, что такие нормативы будут сохраняться, пока он остается главой государства. 14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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