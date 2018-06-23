В Кривом Роге Днепропетровской обл. правоохранители задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в ограблении, изнасиловании и убийстве женщин.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в течение мая-июня 2018 на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин. Две пострадавшие погибли, еще 4 подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи, передает со ссылкой на .

"После сбора и анализа всей информации стало понятно, что все потерпевшие женщины в возрасте от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления после 21 часов", - сообщил он.

Все выясненные признаки указывали на серийность преступлений, для их раскрытия была создана усиленная следственно-оперативная группа.

"18 июня мы установили личность причастного к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодняшний день подозреваемый задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодняшний день злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам", - сообщил первый заместитель главы Нацполиции.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, правоохранители провели максимум мер и мобилизовали все возможности для выявления и задержания злоумышленника. В Кривой Рог отправили наиболее опытных работников Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. К поискам привлекли психолога, который составил психологический портрет подозреваемого.

"Это нам позволило прогнозировать его действия, понять его следующие шаги и более качественно планировать дальнейшие действия оперативников по его установлению и задержанию", - отметил Тихонов.

Из показаний уцелевших женщин специалисты составили фоторобот с приметами нападающего. Правоохранители привлекли к поискам нападающего женщину, похожую на ранее пострадавших. Она исполнила роль "приманки" во время спецоперации по задержанию злоумышленника.

В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Выяснено, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

"В результате комплекса принятых мер личность преступника установлена, он задержан. Ему инкриминируют умышленные убийства и разбойные нападения", - сообщил Тихонов.

Злоумышленника суд взял под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Одесской области правоохранители нашли и задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в с. Корсунцы Лиманского района. Мужчина напал на девушку и изнасиловал ее на улице Одесской днем ​​23 мая.

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