В Харьковской области зафиксировали новые случаи африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает

Сообщается, что в Харьковской области на территории охотничьих угодий ООО "Мурафский фазан", ОО СМК "Хай-2", ХОМТ "Лисомир" и ООО "Избитское" был проведен отстрел диких кабанов.

При исследовании отобранных проб установлен диагноз - африканская чума свиней.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышки АЧС.

По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

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