В западной части Латвии зарегистрирована вторая в текущем году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) между домашних животных. Об этом сообщает Латвийская продовольственная и ветеринарная служба, передает со ссылкой на lsm.lv.

"На сегодня ветслужбой страны принимаются все необходимые меры для сдерживания распространения болезни. Начато эпидемиологическое расследование, установлена карантинная зона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая вспышка АЧС между домашних животных была зарегистрирована 12 июня в южной части Латвии.

"До этого, в последний раз в Латвии АЧС была обнаружена у домашних свиней в октябре 2017 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целом с начала текущего года АЧС была обнаружена у 540 диких кабанов. Профильная служба страны считает, что дикие кабаны являются основными распространителями болезни.

Как сообщал , Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.

Отметим, что на карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона.

По мнению экспертов, АЧС спровоцировала значительное сокращение поголовья свиней в Украине, а также стремительное подорожание свинины и сала.

Также из-за болезни сейчас активно увеличиваются показатели импорта иностранной свинины в Украину.

По словам политика Сергея Тригубенко, нидерландское сало уже начало вытеснять украинское.

"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет", - отметил он, подчеркнув, что АЧС пока не идет на спад и готовиться надо к тому, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за "иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках".

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