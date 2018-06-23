Судья в процессе по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича обратил внимание, что его письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вводе войск охрана отправила почтой 1 марта 2014 года, но уже в тот самый день о нем упоминал посол России в ООН Виталий Чуркин. Об этом пишет журналистка Ирина Ромалийская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судя по показаниям свидетеля защиты, в России знали о содержании "письма Януковича" еще до того, как оно дошло Фото: ЕРА По ее мнению, рассказ Бернацкого об отправке письма Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой об "использовании вооруженных сил РФ" в Украине "сильно пошатнул позицию защиты".22 июня Бернацкий сказал суду, что письмо было отправлено из Ростова-на-Дону 1 марта 2014 года около 13.00 по московскому времени (12.00 по Киеву).Но судья Владислав Девятко обратил внимание свидетеля и присутствующих, что в тот же день примерно в 23.00 по Киеву постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на закрытом заседании Совета Безопасности упоминал об обращении Януковича."Каким образом уважаемый господин Чуркин мог знать про ваше письмо, если оно было лишь на пути в Москву?" – спросил судья, на что Бернацкий не смог дать ответ."Девятко в очередной раз восхитил меня своим знанием дела и цепким умом", – написала Ромалийская.Вместе с тем, у защиты есть возможность парировать несоответствие, отметила она. Чуркин, судя по стенограмме заседания Совбеза, сказал, что Янукович поддержал обращение "главы Крыма" Сергея Аксенова к Путину о вводе войск."Думаю, позиция защиты будет заключаться в том, что фраза "это обращение поддержал и Виктор Янукович" не означает, что Виктор Янукович написал соответствующее письмо", – полагает Ромалийская.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).18 января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.Сам скорый экс-президент заявлял, что обращался к Путину с просьбой провести консультации в соответствии с Договором о дружбе между Россией и Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской миротворческой миссии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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