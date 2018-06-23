|
Допрос экс-охранника Януковича пошатнул позиции защиты - журналистка Ромалийская
|
23.06.2018 01:19
|
Судья в процессе по делу о госизмене бывшего президента Украины
Виктора Януковича обратил внимание, что его письмо президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой о вводе войск охрана отправила почтой 1
марта 2014 года, но уже в тот самый день о нем упоминал посол
России в ООН Виталий Чуркин. Об этом пишет журналистка Ирина
Ромалийская. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Судя по показаниям свидетеля защиты, в России знали о содержании
"письма Януковича" еще до того, как оно дошло Фото: ЕРА По ее
мнению, рассказ Бернацкого об отправке письма Януковича президенту
России Владимиру Путину с просьбой об "использовании вооруженных
сил РФ" в Украине "сильно пошатнул позицию защиты".22 июня
Бернацкий сказал суду, что письмо было отправлено из
Ростова-на-Дону 1 марта 2014 года около 13.00 по московскому
времени (12.00 по Киеву).Но судья Владислав Девятко обратил
внимание свидетеля и присутствующих, что в тот же день примерно в
23.00 по Киеву постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
на закрытом заседании Совета Безопасности упоминал об обращении
Януковича."Каким образом уважаемый господин Чуркин мог знать про
ваше письмо, если оно было лишь на пути в Москву?" –
спросил судья, на что Бернацкий не смог дать ответ."Девятко в
очередной раз восхитил меня своим знанием дела и цепким
умом", – написала Ромалийская.Вместе с тем, у защиты есть
возможность парировать несоответствие, отметила она. Чуркин,
судя по стенограмме заседания Совбеза, сказал, что Янукович
поддержал обращение "главы Крыма" Сергея Аксенова к Путину о вводе
войск."Думаю, позиция защиты будет заключаться в том, что фраза
"это обращение поддержал и Виктор Янукович" не означает, что Виктор
Янукович написал соответствующее письмо", – полагает
Ромалийская.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).18 января 2017 года генпрокурор
Украины Юрий Луценко сообщал, что Главная военная
прокуратура получила от ООН фотокопии заявления
Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. 10 марта
Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая
утверждает, что власть президента РФ и Совет Федерации РФ не
получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на
территорию Украины. Однако о существовании этого письма заявлял сам
Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН
Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.Сам скорый
экс-президент заявлял, что обращался к Путину с просьбой
провести консультации в соответствии с Договором о дружбе
между Россией и Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в
Украину полицейской миротворческой миссии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира