В Украине снижается потребление алкоголя и сигарет.

"В января 2018 года на среднюю заработную плату можно было приобрести 637 бутылок пива, в апреле - 586. Отечественного столового вина на начало 2018-го за зарплату украинца можно было купить 149 бутылок, в мае - 141. Кроме того, уменьшилась покупательная способность в водке. В мае на среднюю зарплату можно было позволить 103 бутылки, в январе - 108", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, сигарет без фильтра на среднюю заработную плату в мае можно было купить на 51 пачку меньше, чем в январе. С фильтром - на 30 пачек меньше. Сигарет с фильтром премиум класса в мае можно было позволить 238 пачек, в январе - 268,передает со ссылкой на .

"Если бы в Украине не существовало теневого рынка, падение доступности алкоголя и сигарет можно было бы считать полезным. Однако теневой рынок растет и наполняет не государственный бюджет. Кроме того, в мире стимулируют переход потребления с крепких алкогольных напитков на пиво и вино. В Украине эти напитки также становятся менее доступными", - подытожил Дорошенко.

запланировало в среднем на 13% повысить оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь. Из-за подорожания компонентов производства - спирта, тары и комплектующих.

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