Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо российским кинематографистам, в котором назвал их миссией разрушение "уродливой империи". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.30 | комментариев: Сенцов: Не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы Скриншот: Грани.Ру / YouTube "Тем, кто надел футболки и не только! Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться – это, оказывается, так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то – лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому, что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или отдельно выделить. Я благодарен вам всем", – написал Сенцов. https://www.facebook.com/yevgeny.gindilis/posts/10211733708673767 Он напомнил, что сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом – к краху СССР, начался со съезда кинематографистов в 80-х годах ХХ века."Возможно, что и вам предстоит та же задача и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!" – добавил украинский режиссер.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены. Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с Сенцовым.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о своем помиловании.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня Денисова сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.Сегодня Сенцов отказался просить Путина о помиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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