Компания, принадлежащая семье новоназначенного аудитора НАБУ Павла Жебривского, не внесла имена бенефициарных владельцев, что является нарушением немецкого законодательства, пишет "Німецька хвиля". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.25 | комментариев: СМИ обнаружили связь Жебривского с компанией "Фармак" Фото: Павло Жебрівський / Facebook По данным издания, фирма зарегистрирована в городке Бад-Хомбург под Франкфуртом-на-Майне и уже около 10 лет продает сырье для производства медицинских препаратов на немецком рынке. Согласно отчетности, годовой оборот Vital Pharma GmbH составляет около €3 млн.Исполнительным директором компании является дочь Жебривского Анна, которая возглавила бизнес еще в студенческие годы.До 1 октября 2017 года Анна Жебривская должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в список прозрачности, поскольку немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег нужно знать, кто стоит за офшорными фирмами, однако она этого не сделала. За нарушение компании грозит штраф до €100 тыс.Издание не смогло получить комментарий от дочери Жебривского. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке."Німецька хвиля" отмечает, что внесение таких данных имеет особое значение, когда бенефициарами могут оказаться политики или высокопоставленные чиновники из других стран, к инвестициям которых на Западе "приковано особое внимание контролирующих органов".Согласно документам немецкого реестра, компания принадлежит нидерландскому холдингу FARMAK GROUP N.V, конечной бенефициарной владелицей которого указана Филя Жебривская, сестра Павла Жебривского. Немецкая компания входит в структуру украинской группы фармацевтических компаний "Фармак".Нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l., а тот связан с кипрской F.I.&P. Holdings Limited. Из документов F.I.&P. Holdings Limited следует, что контрольный пакет акций "Фармака" принадлежит Филе Жебривской. Еще 10% – в собственности Павла Жебривского. Согласно декларациям, новый аудитор НАБУ получает от компании около 1,5 млн грн дивидендов в год.Однако, по данным издания, Жебривский получил от украинского ПАО "Фармак" в 2017 году 1 млн грн "материальной помощи"."Чиновник, похоже, имеет значительное неформальное влияние на компанию, и можно даже говорить об общем семейном бизнесе Жебривских. Иностранными компаниями группы "Фармак" управляет не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын", – говорится в публикации.Сын политика Ян Жебривский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это – австрийская дочерняя компания FARMAK GROUP N.V. с годовым оборотом от €7 до €10 млн в год. При этом, согласно данным реестра, в компании нет сотрудников."Вероятно, роль сына – только подписывать платежки по поручению тети или отца. Полноценной коммерческой деятельности австрийская компания, конечно, не ведет", – пишет "Німецька хвиля".Павлу Жебривскому также принадлежит ЧП "Ян", которое торгует медикаментами. В апреле 2017 года руководителем компании стал Любомир Шведюк, вероятно, муж дочери Жебривского Анны. В феврале этого же года Анна Жебривская, согласно записям в немецком реестре компаний, стала Анной Шведюк.11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13 июня Кабмин одобрил его решение, а президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о его увольнении. Жебривский находился на этой должности с июня 2015 года. 19 июня Порошенко ввел его в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.В Центре противодействия коррупции заявили, что Жебривского назначили с нарушениями закона. Согласно ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. В ЦПК подчеркнули, что у Жебривского такого опыта нет.Сам Жебривский заявил, что опыт его работы соответствует должности аудитора НАБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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