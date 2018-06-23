|Сенцов не будет просить помилования - адвокат
|23.06.2018 02:10
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Украинский режиссер Олег Сенцов не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании.
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе,передает со ссылкой на .
"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - заявил Динзе.
Заявления Татьяны Москальковой о том, что арестант украинец Олег Сенцов набрал вес и у него "лечебное голодание" - дезинформация, ведь она даже не видела осужденного.
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе.
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