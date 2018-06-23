Погода, Новости, загрузка...
Сенцов не будет просить помилования - адвокат
23.06.2018 02:10
Сенцов не будет просить помилования - адвокат По теме:

Украинский режиссер Олег Сенцов не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе,передает со ссылкой на .

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - заявил Динзе.

Заявления Татьяны Москальковой о том, что арестант украинец Олег Сенцов набрал вес и у него "лечебное голодание" - дезинформация, ведь она даже не видела осужденного.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить