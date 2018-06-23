В Виноградове Закарпатской области на городской свалке по ул. Лейзмана тракторист откопал мертвую женщину.

По предварительному заключению экспертов, следов насильственной смерти на теле нет, сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на .

Установлено, что женщина - 29-летняя жительница села Дротинцы. Накануне ее еще видели живой близко от этой же свалки.

Тело направлено на экспертизу для определения причины смерти. Проводится проверка.

На Малашевской свалке, на Тернопольщине нашли тело новорожденной девочки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира