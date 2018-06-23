В России "смехотворный" возраст выхода на пенсию, отметил 84-летний телеведущий Владимир Познер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Познер: Какая пенсия в 55 лет? Фото: EPA По словам телеведущего, сейчас в РФ "смехотворный" возраст выхода на пенсию."Какая пенсия в 55 лет? Это молодая женщина, а мужчина в 60 лет тоже полон сил. Люди живут все дольше, а рожают не больше. Кто их будет обеспечивать, кто будет платить налоги, откуда взять деньги? Во всем прогрессивном мире в этом возрасте пенсий нет", – пояснил 84-летний Познер.На замечание, что в странах Запада больше продолжительность жизни, он сказал о необходимости стремиться к мировым стандартам."Наверное, хорошо было бы и в 40 лет уходить на пенсию и ничего не делать, особенно если тебе не нравится твоя работа. Но я, например, никогда бы не хотел уйти на пенсию, потому что я обожаю то, что я делаю. Повышение пенсионного возраста – это не про то, что у вас кто-то что-то отнимает. Или кто-то жиреет. Это необходимость", – резюмировал журналист.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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