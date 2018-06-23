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Познер поддержал повышение пенсионного возраста в РФ: Люди живут все дольше, а рожают не больше
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23.06.2018 02:32
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В России "смехотворный" возраст выхода на пенсию, отметил 84-летний
телеведущий Владимир Познер. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Познер: Какая пенсия в 55 лет? Фото: EPA По словам
телеведущего, сейчас в РФ "смехотворный" возраст выхода на
пенсию."Какая пенсия в 55 лет? Это молодая женщина, а мужчина в 60
лет тоже полон сил. Люди живут все дольше, а рожают не больше. Кто
их будет обеспечивать, кто будет платить налоги, откуда взять
деньги? Во всем прогрессивном мире в этом возрасте пенсий
нет", – пояснил 84-летний Познер.На замечание, что в странах
Запада больше продолжительность жизни, он сказал о необходимости
стремиться к мировым стандартам."Наверное, хорошо было бы и в 40
лет уходить на пенсию и ничего не делать, особенно если тебе не
нравится твоя работа. Но я, например, никогда бы не хотел уйти на
пенсию, потому что я обожаю то, что я делаю. Повышение пенсионного
возраста – это не про то, что у вас кто-то что-то отнимает.
Или кто-то жиреет. Это необходимость", – резюмировал
журналист.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный
вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного
возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут
до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034
году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92%
россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого
рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего
минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский
оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля
проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные
меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов
человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают
возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в
Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае
массовых демонстраций.
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