Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил экспертизу почерка лидера "Руха новых сил", екс-главы Одесской Михаила Саакашвили на его заявлении о приеме в украинское гражданство. Об этом сообщил в Facebook адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Суд назначил экспертизу почерка на заявлении о приеме в 2015 году в украинское гражданство, а так же с целью проведения объективной и прозрачной экспертизы рекомендовал экспертному учреждению привлечь к этому процессу иностранного эксперта", - сказал адвокат.

Напомним, ранее Окружной административный суд города отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службе Украины по процедуре реадмиссии. Саакашвили просил суд признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, признать незаконными действия миграционной службы и Государственной пограничной службы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать миграционную службу отменить соответствующее решение, передает со ссылкой на .

Отметим, Саакашвили подал иск на президента Украины Петра Порошенко, поскольку считает, что его незаконно лишили украинского гражданства.

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