Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.

“Сегодня на заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов „за“ и 354 „против“. Члены комиссии также определились: 15 — „за“ и 2 „воздержались“. „Против“ не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами”, - сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

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