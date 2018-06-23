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Олимпийская чемпионка Баюл не смогла отсудить у Украины $50 млн
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23.06.2018 03:04
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл пыталась
убедить суд Калифорнии, что не получила положенную прибыль за
использование своего имени и биографии. Иск подавался к государству
Украина, медиаменеджеру Джозефу Чарльзу Лемиру, делаверской
корпорации Olympic Champions Ltd и корпорации с Британских
Виргинских островов Olympic Champions Ltd. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Баюл с 1994 года живет в США Фото:
Oksana Baiul / Facebook С 2015 года в США рассматривался иск Баюл к
государству Украина, медиаменеджеру Джозефу Чарльзу Лемиру,
делаверской корпорации Olympic Champions Ltd и корпорации с
Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd.Бывшая
фигуристка заявляла, что ответчики нарушили принцип
добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового
договора с ней, а также передали права на использование ее имени,
популярности и биографии непричастным третьим лицам. Баюл якобы не
получила надлежащую прибыль за эти операции.Суд признал ее
требования безосновательными.Согласно данным системы публичных
закупок ProZorro, Минюст заплатил $339,8 тыс. (около 8,8 млн грн)
международной юридической компании Holland & Knight LLP для
защиты в суде.В 1994 году в 16-летнем возрасте Баюл победила на
Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. После этого она
перебралась в США. Оставив спорт, занималась бизнесом, лечилась от
алкоголизма, публиковала биографические книги. Продюсерская
компания 40-летней Баюл и ее мужа, бизнесмена Карлоса Фарины, сняла
фильм о легендарной норвежской фигуристке и кинозвезде Соне Хени,
который должен выйти в прокат в 2018 году.
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