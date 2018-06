Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл пыталась убедить суд Калифорнии, что не получила положенную прибыль за использование своего имени и биографии. Иск подавался к государству Украина, медиаменеджеру Джозефу Чарльзу Лемиру, делаверской корпорации Olympic Champions Ltd и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Баюл с 1994 года живет в США Фото: Oksana Baiul / Facebook С 2015 года в США рассматривался иск Баюл к государству Украина, медиаменеджеру Джозефу Чарльзу Лемиру, делаверской корпорации Olympic Champions Ltd и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd.Бывшая фигуристка заявляла, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора с ней, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографии непричастным третьим лицам. Баюл якобы не получила надлежащую прибыль за эти операции.Суд признал ее требования безосновательными.Согласно данным системы публичных закупок ProZorro, Минюст заплатил $339,8 тыс. (около 8,8 млн грн) международной юридической компании Holland & Knight LLP для защиты в суде.В 1994 году в 16-летнем возрасте Баюл победила на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. После этого она перебралась в США. Оставив спорт, занималась бизнесом, лечилась от алкоголизма, публиковала биографические книги. Продюсерская компания 40-летней Баюл и ее мужа, бизнесмена Карлоса Фарины, сняла фильм о легендарной норвежской фигуристке и кинозвезде Соне Хени, который должен выйти в прокат в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



