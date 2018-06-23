выпустила новое приложение Measure, которое представляет собой AR-линейку. Предназначено данное приложение только для смартфонов под управлением Android 7.0 и более новых версий ОС. Об этом отмечается на Play.

Известно, что ранее Measure была доступна исключительно для смартфонов серии Pixel. Однако после недавнего обновления приложение стало доступно и другим устройствам, между которых - актуальные модели Samsung, , Huawei, Asus, LG. Что касается Xiaomi, то лишь один смартфон поддерживает приложение - Mi Mix 2S, пишет со ссылкой на .

Известно, что ранее аналогичное приложение анонсировала компания во время презентации операционной системы iOS 12. Однако выход его ожидается только осенью текущего года.

Ранее сообщалось, что эксперты определили самые.

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