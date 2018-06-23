Венецианская экспертная комиссия Совета Европы призвала венгерскую власть отменить антимигрантский так называемый пакет законов “Остановить Сороса”. Об этом сообщает со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Совета Европы.

В заявлении указано, что: “Положение венгерского законодательства несправедливо криминализуют организованную деятельность неправительственных организаций, не связанную непосредственно с материализацией нелегальной миграции, включая ” ​подготовку или распространение информационных материалов" или “инициирование запросов о предоставлении убежища мигрантам”.

Эксперты Венецианской комиссии считают, что пакет законов препятствует оказанию помощи беженцам со стороны неправительственных организаций, непропорционально нарушает их права, гарантируемые статьей 11 Европейской конвенции по правам человека и другим международным законодательством.

Сам законопроект, который вызвал общественный резонанс, в честь американского филантропа с венгерским корнями Джорджа Сороса, который спонсирует общественные организации, помогающие мигрантам.

Как сообщал украинские и венгерские министры обсудили вопросы имплементации Закона Украины “Об образовании”.

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