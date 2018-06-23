Вооруженный 15-летний подросток, задержанный в правительственном квартале , якобы шел "стрелять депутатов".

Оружие, которое у подростка изъяли, является охотничьим, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Вроде нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", - рассказал собеседник издания,передает со ссылкой на .

В правоохранительных органах сообщили, что у отчима парня есть на оружие согласие.

"При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", - добавил источник.

В ближайшее время правоохранители проведут ряд экспертиз, в том числе и психиатрическую, если будут сомнения в психическом здоровье подростка.

По данному факту равоохранители расследуют два уголовных производства.

возле здания Кабмина задержали мужчину с автоматом. Он шел в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция. Мужчину задержали. Кроме огнестрельного оружия у него изъяли 2 кастета, ножи и дымовую шашку.

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