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"Урядовый курьер" опубликовал ряд принятых для реализации медреформы постановлений
02.01.2018 13:55

"Урядовый курьер" опубликовал ряд принятых для реализации медреформы постановлений

"Урядовый курьер" опубликовал ряд принятых для реализации медреформы постановлений

Издание "Урядовый курьер" 30 декабря 2017 года опубликовало ряд постановлений, принятых Кабинетом министров для реализации медицинской реформы.

В частности, в газете опубликованы постановления о наблюдательном совете учреждения здравоохранения и внесение изменений в типовую форму контракта с руководителем государственного и коммунального учреждения здравоохранения, об утверждении порядка использования средств, предусмотренных для подготовки и повышения квалификации лиц по оказанию домедицинской помощи, об обеспечении организации направления граждан на лечение за рубежом.

Кроме того, "" опубликовал обновленный Национальный перечень основных лекарственных средств и обновленный перечень международных непатентованных названий (МНН) препаратов, включенных в программу реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств.

Также газета опубликовала Методику расчета стоимости услуг по медицинскому обслуживанию и изменения к перечню лекарственных средств, которые закупаются за средства госбюджета 2016 года, для проведения дозакупок препаратов и изделий медназначения на сэкономленные международными организациями средства.

Как сообщалось, на заседании правительства 28 декабря Кабинет министров Украины утвердил около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы. В частности, утвердил положение о Национальной службе здоровья, которая будет создана до конца первого полугодия 2018 года и заработает с июля.

Кроме того, в ходе заседания с оговоркой доработать в однодневный срок утверждена методика расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию, порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственных/коммунальных учреждений, положение о наблюдательном совете учреждения здравоохранения, а также изменения в типовой договор с руководителями учреждений здравоохранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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