"Урядовый курьер" опубликовал ряд принятых для реализации медреформы постановлений

Издание "Урядовый курьер" 30 декабря 2017 года опубликовало ряд постановлений, принятых Кабинетом министров для реализации медицинской реформы.

В частности, в газете опубликованы постановления о наблюдательном совете учреждения здравоохранения и внесение изменений в типовую форму контракта с руководителем государственного и коммунального учреждения здравоохранения, об утверждении порядка использования средств, предусмотренных для подготовки и повышения квалификации лиц по оказанию домедицинской помощи, об обеспечении организации направления граждан на лечение за рубежом.

Кроме того, "" опубликовал обновленный Национальный перечень основных лекарственных средств и обновленный перечень международных непатентованных названий (МНН) препаратов, включенных в программу реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств.

Также газета опубликовала Методику расчета стоимости услуг по медицинскому обслуживанию и изменения к перечню лекарственных средств, которые закупаются за средства госбюджета 2016 года, для проведения дозакупок препаратов и изделий медназначения на сэкономленные международными организациями средства.

Как сообщалось, на заседании правительства 28 декабря Кабинет министров Украины утвердил около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы. В частности, утвердил положение о Национальной службе здоровья, которая будет создана до конца первого полугодия 2018 года и заработает с июля.

Кроме того, в ходе заседания с оговоркой доработать в однодневный срок утверждена методика расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию, порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственных/коммунальных учреждений, положение о наблюдательном совете учреждения здравоохранения, а также изменения в типовой договор с руководителями учреждений здравоохранения.