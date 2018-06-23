Пентагон ради переговоров с КНДР отложил маневры Ulchi Freedom Guardian, которые проводятся на Корейском полуострове с 1968 года. В Южной Корее дислоцируются 28,5 тыс. американских солдат Фото: EPA По ее словам, такие меры являются результатом договоренностей, достигнутых в ходе саммита США и КНДР в Сингапуре.Спикер уточнила, что американские власти отложили маневры Ulchi Freedom Guardian, которые проводятся на Корейском полуострове с 1968 года. Также не состоятся две тренировки по программе военно-морского обмена между США и Южной Кореей, запланированные на ближайшие три месяца.Уайт подчеркнула, что Пентагон поддержал предстоящие дипломатические переговоры под руководством госсекретаря Майка Помпео."Дальнейшие решения будут зависеть от того, будет ли КНДР продолжать вести продуктивные переговоры в духе доброй воли", – пояснила она.12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.На итоговой пресс-конференции глава Белого дома заявил, что США приостановят военные учения в Южной Корее.13 июня Трамп признался, что хочет вывести американские войска из Южной Кореи. На Корейском полуострове с 1953 года дислоцируются 28,5 тыс. американских солдат. 22 июня представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Помпео планирует в ближайшее время встретится с правительством Северной Кореи ради имплементации результатов саммита США и КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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