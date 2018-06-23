Государственное регулирование цен не решит вопрос с подорожанием товаров и услуг в Украине. Оно никогда не было эффективным. Поэтому не способствовало уменьшению потребительской инфляции.

"Цены регулировались с 90-х годов. Что, они останавливались? Нет, они всегда росли. О чем это говорит? Регулирование никогда не было эффективным. Эффективно одно - наращивание поголовья, насыщение рынка украинской продукцией", - заявил премьер Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

По его словам, для насыщения рынка украинской продукцией правительство запустило программы финансовой поддержки фермерства.

Впервые госрегулирования цен на социально значимые товары отменил с 1 октября 2016 года. Проект считался пилотным до 1 января 2017 года. Окончательно госрегулирования отменили 1 июля 2017 года. 14 ноября того же года глава Совета Нацбанка предложил возобновить государственное регулирование цен на продукты питания в Украине.

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