|Одесскому активисту Устименко через две недели после покушения выделили госохрану
|23.06.2018 04:10
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2133123950278020&id=100007413061867
В комментариях к посту Устименко уточнил, что его охраняют бойцы полицейского батальона особого назначения.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2133123950278020&id=100007413061867&comment_id=2133133193610429&reply_comment_id=2133137330276682 5 июня двое неизвестных напали на Устименко, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании. Он получил колотую рану бедра и ушибы головы. Полиция расследует инцидент как покушение на убийство и ведет розыск злоумышленников. Активист заявлял, что его били профессионалы.18 июня в Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко. По его словам, нападали те же люди, что и наУстименко.
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