Руководителя одесского "Автомайдана" Виталия Устименко двое неизвестных избили 5 июня. Теперь его охраняют бойцы полицейского батальона особого назначения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Устименко говорил, что на него нападали профессионалы Фото: Віталій Устименко / Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2133123950278020&id=100007413061867 В комментариях к посту Устименко уточнил, что его охраняют бойцы полицейского батальона особого назначения. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2133123950278020&id=100007413061867&comment_id=2133133193610429&reply_comment_id=2133137330276682 5 июня двое неизвестных напали на Устименко, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании. Он получил колотую рану бедра и ушибы головы. Полиция расследует инцидент как покушение на убийство и ведет розыск злоумышленников. Активист заявлял, что его били профессионалы.18 июня в Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко. По его словам, нападали те же люди, что и наУстименко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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