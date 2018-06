Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке и обсудил с ним борьбу с наркотрафиком, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом Пенс сообщил в своем Twitter, передает

В разговоре с Дуке Пенс “подчеркнул необходимость решительно сократить производство и оборот наркотиков”. “Мы обсудили гуманитарный кризис и авторитарные условия в Венесуэле и твердо намерены продолжать настаивать на восстановлении демократии (в республике)”, — подчеркнул Пенс.

Ранее 22 июня Дуке встретился с генпрокурором Колумбии Нестором Умберто Мартинесом и “подтвердил приверженность борьбе с наркотиками”. Об этом президент написал в своем Twitter. “Мы хотим работать с нашим генпрокурором, чтобы это явление потерпело поражение”, — отметил Дуке.

Выборы в Колумбии прошли 17 июня, на них победил кандидат от правой партии “Демократический центр” Иван Дуке, набрав 54% голосов. Его соперник от коалиции “Человеческая Колумбия” Густаво Петро заручился поддержкой 41,8% избирателей. Дуке вступит в должность 7 августа, изменив действующего колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса, который стоял во главе страны с 2010 года.

Spoke with President-Elect @IvanDuque of Colombia today, stressing the need to move decisively to cut drug production & trafficking. We discussed the humanitarian crisis and authoritarian conditions in Venezuela and committed to continue to press for the restoration of democracy.