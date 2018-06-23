Британский принц Чарльз с женой герцогиней Корнуольской Камиллой посетили место отравления бывшего ГРУ-шника Сергея Скрипача и его дочь Юлию в городе Солсбери.

Дворяне побывали у места применения нервно-паралитического вещества. Встретились с местными жителями и офицером, который больше только пострадал от действия яда, передает со ссылкой на .

Солсбери ранее был одним из туристических центров Британии из-за его средневековую архитектуру. После применения "Новичка" количество туристов уменьшилось на 15%. количество посещений общественных заведений уменьшилась на 80%. пара прибыло в город, чтобы поддержать местных. Они встретились с несколькими тысячами жителей на центральной Рыночной площади. Затем посетили посетили палатки с туристическими сувенирами близко торгового центра, где произошел напад.Лавку, на которой нашли Скирпалив, демонтировали в рамках следствия и ликвидации последствий химатаки.

Чарльз и Камилла провели закрытую частную встречу с сержантом полиции Ником Бейли. Он контактировал с пострадавшими и посещал их дом. Позже впал в кому.

4 марта прежний российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери. Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в России. Разведка установила, что "Новичок" было изготовлено в Саратовской области.

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