В Беларуси БМП раздавила легковой автомобиль, едва не убив водителя. Видео
23.06.2018 04:18
В Беларуси, возле Гродно, боевая машина пехоты раздавила легковой
автомобиль. Об этом 22 июня сообщило "АвтоГродно". Колонна военной
техники пересекала перекресток и одна из БМП, оказавшись в заносе,
выехала на встречную полосу прямо на Volkswagen. "Водителю очень
повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении.
Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно
деблокировать", – рассказал зритель. Сейчас жизни пострадавшего
ничего не угрожает. | Водителю легкового авто удалось выжить
после столкновения с БМП Фото: autogrodno.by видео Видео: AutoGrodno АвтоГродно / YouTube