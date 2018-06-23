В Беларуси, возле Гродно, боевая машина пехоты раздавила легковой автомобиль. Об этом 22 июня сообщило "АвтоГродно". Колонна военной техники пересекала перекресток и одна из БМП, оказавшись в заносе, выехала на встречную полосу прямо на Volkswagen. "Водителю очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать", – рассказал зритель. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. | Водителю легкового авто удалось выжить после столкновения с БМП Фото: autogrodno.by видео Видео: AutoGrodno АвтоГродно / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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