В стартовом поединке первого отборочного этапа Евролиги-2018 в Баку сборная Украины по пляжному футболу победила команду Швейцарии, информирует со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Подопечные Евгения Вареницы прекрасно начали свой стартовый поединок на бакинском отборочном этапе Евролиги против сборной Швейцарии. Уже на второй минуте игры Александр Корнийчук расписался в воротах швейцарцев. Однако соперник не стушевался и уже в первом периоде не только восстановил равновесие, но и вышел вперед за счет дубля Филиппа Борера.

Во втором периоде на голы Дмитрия Медведя и Александра Корнейчука швейцарская команда ответила мячом Ноэля Отта — 3:3. В третьей части игры “сине-желтые” вновь сделали рывок. Сначала цели достиг удар нашего вратаря Виталия Сидоренко, а еще через пять минут хет-трик в этой встрече оформил Александр Корнийчук. Все, что смогли швейцарцы — сократить отставание в счете после удара опять-таки Ноэля Отта. Итак, 5:4 — Украина победила седьмую команду мирового рейтинга.

Во втором матче в нашей группе сборная Италии со счетом 3:0 победила команду Германии. Итак, после первого дня соревнований Украина и Италия имеют по три очка, а Германия и Швейцария — ни одного.

Добавим, что завтра подопечные Евгения Вареницы сыграют с итальянцами.

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