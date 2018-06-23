Неподалеку от поворота на село Копачи Обуховского района Киевской области произошло смертельное ,передает со ссылкой на .

Автомобиль Transporter, в котором находились родители с двумя маленькими детьми, на скорости влетел в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киевщины.

"30-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, пересекла полосу встречного движения и врезалась в дерево. В результате ее мужчина от полученных травм скончался на месте, а двое детей 3 и 7 лет были доставлены в больницу", - сообщили в пресс- службе.

Полиция открыла уголовное производство. Выясняются обстоятельства трагедии. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

В водитель ГАЗели едва не врезалась в пешеходов с детьми и въехал в жилой дом, повредив запорную арматуру на центральной газовой трубе. Местные жители боялись, что произойдет взрыв и отгоняли от авто курильщиков. Водитель не смог объяснить своего поступка.

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