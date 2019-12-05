|Шулявский мост скоро будет готов — голландцы стыкуют его части
|05.12.2019 11:36
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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает сайт городской власти.
«Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: укладка асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения. В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение», - рассказал Поворозник.
Он добавил, что Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития рассмотрела вопрос выкупа цеха № 5 Акционерного общества «Первый киевский машиностроительный завод».
«Есть положительное заключение комиссии, следовательно пока не вижу препятствий для продолжения работ по строительству транспортной развязки», - подчеркнул Поворозник.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этого года.