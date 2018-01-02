В немецком городе Ингольштадт кошку и ее хозяйку привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает Germania.One .

Животное укусило проживающую рядом женщину за бедро, когда та вышла на прогулку вечером. Пострадавшая заявила, что после нападения кошки рана на бедре воспалилась настолько, что она была вынуждена 40 раз обращаться к врачу и восемь недель соблюдать постельный режим. Также на момент суда женщина еще чувствовала ноющую боль в мышцах. Суд постановил, что хозяйка животного обязана выплатить 2 тысячи евро за телесное повреждение и 377,58 евро за посещение доктора.

Хотя на улице было темно, пострадавшая заявила, что ее укусила именно соседская кошка. В свою очередь, хозяйка животного отказалась платить и утверждала, что ее питомец никогда никого не кусал, а если это произошло, значит, кошку спровоцировали. Пострадавшая уверяла, что только спросила животное "почему та идет с ними гулять".

Также выяснилось, что по соседству проживает еще одна внешне похожая кошка, которую хозяйка "подсудимой" сама принимала за свою и оставляла в собственной квартире.

В конце концов, женщина решили разойтись мирно, пострадавшая получит 2687,79 евро и не будет больше предъявлять претензий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в северо-западной части Турции, провинции Чанаккале, заявили о старте создания особенного поселка, в котором будут жить кошки .

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